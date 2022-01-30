إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

2022/01/30 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب عدد من الفلسطينيين، بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني في قرية “كفر قدوم” شرقي قلقيلية، إثر قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفادت مصادر فلسطينية، أن المواجهات اندلعت بعد خروج المسيرة الأسبوعية من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، نحو المدخل الغربي المغلق، أطلقت خلالها قوات العدو وابلًا من الرصاص المعدني المغلف […]

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