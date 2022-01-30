القبض على ثلاثة ارهابيين غربي الانبار

2022/01/30 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين غربي الانبار.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بناءً على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة والتي اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين ضمن قاطع المسؤولية”.وأضافت انه “بعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث […]

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