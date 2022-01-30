الطرق والجسور تباشر بإعمال صيانة لطريق كربلاء_عين تمر

2022/01/30 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بأعمال الصيانة الطارئة لمعالجة المناطق الاكثر تضررا لطريق كربلاء-عين التمر.

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