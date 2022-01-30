تجدد ازمة المولدات الاهلية في الديوانية واصحاب المولدات يتوعدون بالاضراب

2022/01/30 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اكدت رابطة أصحاب المولدات الاهلية في الديوانية، اليوم الاحد، تجدد الازمة في المحافظة، فيما توعدت بالإضراب اذا لم تنفذ الحكومة مطالبهم.

وقال احد منسقي الرابطة حيدر الجبوري في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "اعتبارا من الاول من شهر شباط القادم سننفذ اضرابا عن التشغيل مع الاعتصام وسيشمل هذا الاجراء جميع المولدات في مركز واقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف ان "الاضراب يأتي لعدم تنفيذ الحكومة المحلية لمطالبنا التي اعلناها في اضرابنا الأول، والاضراب القادم القادم لن ننهي حتى تحقيق المطالب".

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