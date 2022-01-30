2022/01/30 | 12:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انقطاع لثلاث اسابيع.. عودة الكهرباء الإيرانية إلى محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انقطاع لثلاث اسابيع.. عودة الكهرباء الإيرانية إلى محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).