الجحيشي: منفذ اعتداء المطار “غبي” لدرجة أنه منح المقاومة دليل البراءة!

2022/01/30 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الامني مؤيد الجحيشي، الاحد، عن قيام قوى سنية بضرب مقراتها الحزبية بهدف تأجيج الشارع، مشيرا الى أن منفذ اعتداء مطار بغداد الدولي يعد الاغبى ومنح فصائل المقاومة البراءة.وقال الجحيشي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوى سنية هي المتهم الرئيسي باستهداف مقراتها الحزبية خلال المدة الماضية بهدف اثارة الراي العام وتأجيج الشارع ضد […]

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