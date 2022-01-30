الدهلكي يتهم رئيس هيئة التقاعد بالتمرد على الدولة والقوانين

2022/01/30 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اتهم القيادي في تحالف تقدم النائب رعد الدهلكي ، رئيس هيئة التقاعد بالتمرد على الدولة والقوانين من خلال الانتقائية في تطبيق ما يراه منسجما مع المصالح والأهواء الشخصية.وقال الدهلكي في بيان صحفي : "قرار رئيس هيئة التقاعد غير المدروس في قطع الرواتب التقاعدية لمئات من متقاعدي المحافظات المحررة خلال هذه الفترة ، تصرف يثير العشرات بل المئات من علامات الاستفهام على اعتبار ان تلك الاسماء سبق لها وان اكملت ترويج معاملاتها التقاعدية في حينها وتم تدقيقها من قبل الجهات المعنية ومرت من خلال جميع الفلاتر الامنية والادارية الى حين استكمال الاجراءات وفق الضوابط القانونية ولاشهر طويلة ، وتم بعدها صرف مستحقاتهم التقاعدية، فكيف ياتي مدير التقاعد اليوم وبدون مبرر لايقاف تلك الرواتب بذريعة التصاريح والمؤشرات الامنية". واضاف :" ان لك الرواتب لعوائل شهداء ومتوفين ليس لديهم أي مورد رزق اخر ، حيث تم إصدار القرار بناء على انتقائية ومزاجية دون وجود اي قرار قضائي او ملف موثق يثبت عدم احقيتهم بهذه الرواتب "، لافتا الى ان "هيئة التقاعد جهة تنفيذية واجبها تنفيذ القوانين النافذة بشكل دقيق ، واي إجراء يتم اتخاذه بتجزئة القوانين او الانتقائية في موادها فهو تمرد على الدولة والقوانين النافذة يستوجب محاسبة المتورطين فيها وعلى رأسهم رئيس الهيئة المعني الأول بهكذا تصرفات بعيدة كل البعد عن المهنية الوظيفية".وحذر النائب من "اجراءات برلمانية اشد حزما تجاه رئيس التقاعد في حال عدم تراجعه عن تلك القرارات غير المدروسة"، مطالبا رئيس الحكومة بـ "موقف عاجل وسريع واحالة رئيس الهيئة الى التحقيق واستبداله بشخصية أكثر كفاءة وقدرة على ادارة مؤسسة تعنى بشريحة مهمة من الشعب العراقي"./انتهى9

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