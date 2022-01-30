لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز الـ120 ألف حالة

2022/01/30 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 121228 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 113122 إصابة أمس)، ما يمثل عاشر قفزة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي.ويعود 24030 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، بينما سجلت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ […]

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الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز الـ120 ألف حالة أولاً على ايرث نيوز.

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