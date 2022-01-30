الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين في إقليم كشمير بينهم

2022/01/30 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند، الأحد، مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي كبير في جماعة انفصلية، خلال عمليتين منفصلتين في كشمير.

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