مفاوضات فيينا عند مفترق حاسم والعالم يترقب النتائج

2022/01/30 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولون أميركيون مطلعون على كواليس مفاوضات فيينا أنها دخلت مرحلتها النهائية.

ونقل موقع “بوليتيكو” عن المسؤولين الاميركان قولهم ان المفاوضين عادوا إلى بلدانهم لتلقي التوجيهات السياسية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة.



أن الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي، أو أن محادثات فيينا ستنهار تماماً.

إلى ذلك، جددت طهران مواقفها وشروطها، مؤكدة التمسك بمسألة رفع العقوبات وتوفير الضمانات.

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