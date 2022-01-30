شكت من قانون التقاعد… تربية الرصافة الثانية تعلن حاجتها إلى 10 آلاف معلم ومدرس

2022/01/30 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت مديرية تربية الرصافة الثانية، الاحد، أن قانون التقاعد وإجازة الخمس سنوات، تسببا بحصول نقص في الملاكات التربوية برقم بلغ 10 آلاف مدرس ومعلم، كاشفة عن لجوء مدارسها للاعتماد على نظام (اكتمال النصاب) لسد الشواغر فيها.وقال مدير عام المديرية قاسم العكيلي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية تعاني أزمة حادة في الملاكات […]

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