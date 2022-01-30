العناية بأنفسنا لن تنقذنا من الإرهاق.. هذه الاستراتيجية الأخرى قد تساعد

2022/01/30 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر العديد منّا بأن طاقتهم استنفذت بالكامل سواء لاهتمامهم بأطفالهم، أو أهلهم، أو زملائهم في العمل، أو أفراد مجتمعهم، وذلك بسبب الرعاية الإضافية الملقاة على عاتقهم، بعدما قلبت الجائحة حياتنا رأسًا على عقب في السنتين الماضيتين.

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