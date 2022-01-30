2022/01/30 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة استثمار البصرة، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة عن واقع الاستثمار في المحافظة وما انجز خلال عام 2021.وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة ايرث نيوز، إن “اجمالي المشاريع الاستثمارية المجازة بلغ 178مشروعاً بكلفة تتجاوز 7 مليار و 118 مليون دولار، كما حصل 65 مشروعاً استثمارياً على نسب […]

ظهرت المقالة بالارقام..



هذا ما انجزته استثمار البصرة خلال عام 2021 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. هذا ما انجزته استثمار البصرة خلال عام 2021) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. هذا ما انجزته استثمار البصرة خلال عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).