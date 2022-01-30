الاطار يتهم تركيا والامارات بالسعي لابعاده عن تشكيل الحكومة وتمزيق البيت الشيعي

2022/01/30 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو الاطار التنسيقي جواد رحيم الساعدي، الاحد، الامارات وتركيا بالسعي لاقصاء الاطار وتمزيق البيت الشيعي باي طريقة، مبينا ان البعض يريد معاقبة الاطار بسبب مواقفه من التواجد الاميركي والتطبيع.وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الامارات وتركيا هما لاعبان اساسيان في تشكيل الحكومة العراقية ويعملان على حرمان البيت الشيعي من اخذ […]

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