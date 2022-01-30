الرشيد يطيل مدة بيع سندات ’البناء’ للمواطنين

2022/01/30 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر مصرف الرشيد، الأحد، تمديد فترة بيع سندات (بناء) للمواطنين، تزامناً مع استمرار الشراء من المواطنين.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه "ناس" (30 كانون الثاني 2022)، أن "فترة التمديد هي اسبوعين اعتبارا من ١/١٩ ولغاية ٢/١ /٢٠٢٢".

وأكد المصرف أن "تلك السندات هي فرصة للمواطن استثمار امواله بشراء العدد الذي يرغب به مقابل فوائد يحصل عليها من المصرف".

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