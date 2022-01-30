2022/01/30 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ توقيع الاتفاق الخياني لتطبيع العلاقات.وحطت طائرة هرتسوغ في أبو ظبي وجرت له مراسم استقبال رسمية من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.ووفقا لمصادر عبرية سيتوجه هرتسوغ إلى قصر ولي العهد محمد بن زايد في لقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الكيان الصهيوني يصل الى الامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الكيان الصهيوني يصل الى الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).