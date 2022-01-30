2022/01/30 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة للمطالبة بالتعيين..



خريجو المعاهد التقنية يقطعون جسرا في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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