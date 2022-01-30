مصدر: عين الأسد ماتزال تحت إدارة أميركية

2022/01/30 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأحد ، الانباء التي تحدثت عن اناطة ادارة قاعدة عين الاسد لضابط امني رفيع المستوى، واصفا هذه الانباء بانها عارية عن الصحة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانبار التي تحدثت عن استلام مهام ادارة قاعدة عين الاسد الجوية لضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع […]

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