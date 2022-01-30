2022/01/30 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
نفى مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأحد ، الانباء التي تحدثت عن اناطة ادارة قاعدة عين الاسد لضابط امني رفيع المستوى، واصفا هذه الانباء بانها عارية عن الصحة.
وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانبار التي تحدثت عن استلام مهام ادارة قاعدة عين الاسد الجوية لضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: عين الأسد ماتزال تحت إدارة أميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نفى مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأحد ، الانباء التي تحدثت عن اناطة ادارة قاعدة عين الاسد لضابط امني رفيع المستوى، واصفا هذه الانباء بانها عارية عن الصحة.
وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانبار التي تحدثت عن استلام مهام ادارة قاعدة عين الاسد الجوية لضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: عين الأسد ماتزال تحت إدارة أميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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