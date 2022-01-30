وزير النفط: توتال الفرنسية ستبني 4 مشاريع عملاقة للكهرباء في البصرة

2022/01/30 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير النفط احسان عبد الجبار ،اليوم الاحد، ان شركة توتال الفرنسية ستبني أربعة مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة.

وأكد عبد الجبار ان الوزارة اتجهت بشراكة مع شركة شل بتأسيس شركة غاز البصرة بي جي سي المؤلفة من شركة شل وميتسوبيشي وشركة غاز الجنوب لافتا الى ان الشركة حققت نجاحات وحولت العراق من مستورد الى مصدر لبعض المنتجات في حين وصف وزير النفط الاستثمار في مجال الغاز بأنه صناعة متأخرة في العراق لأن الاستثمار يتجه بأمواله في المشاريع سريعة العوائد.

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