الحبس الشديد مع الغرامة المالية لرئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق

2022/01/30 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ، الأحد، حكما بحق رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق شاكر الزاملي بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة اصدرت هذا اليوم محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد اربع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي وفق القرار 160لسنة 1983 عن تقاضيه رشاوي عن مشروع نجمة بغداد السكني".

وأكد البيان أنه "لازالت بحقه قضايا اخرى رهن التحقيق".

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