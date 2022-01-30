2022/01/30 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي شاب مصرعه، اليوم الاحد، إثر غرقه في نهر دجلة بمحافظة ميسان.وقال مصدر أمني في ميسان، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “شاباً العشرين من عمره لقي مصرعه بعد غرقه نهر دجلة”.وأضاف المصدر، أن “الشرطة النهرية عثرت على ملابس الغريق بجوار النهر خلال عمليات البحث، كما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة سبب […]

ظهرت المقالة ميسان..



غرق شاب في النهر والشرطة تفتح تحقيقاً أولاً على ايرث نيوز.

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