الحكم بالسجن أربع سنوات بحق رئيس استثمار بغداد

2022/01/30 | 13:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتقاضيه رشا من ادارة مجمع سكني استثماري.

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