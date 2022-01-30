ليش اسعار المجمعات الاستثمارية في العراق اغلى من تركيا؟.. مصطفى ابو ضيف الله

2022/01/30 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف الله:

ليش اسعار الشقق السكنية في المجمعات الاستثمارية في العراق اغلى من تركيا ؟

هواي يتكرر هذا السؤال ؟

مثلاً: الشقة في مجمع بسماية “هنوا” الشركة الكورية اذا هنا سعرها 100 الف دولار، نفس الشقة تحصلها 25 الف دولار بأطراف اسطنبول.

الجواب: لان ماعدهم جماعات مسلحة تقصف المطارات ! وتخلي الشركات تعيد حساباتها آلاف المرات قبل لا تقرر تستثمر في بيئة خطرة ، اضافة لقوانين وادارة مشجعة لجذب الشركات .

حتى قدر مختصون ان نسبة تكاليف الخطورة لبيئة استثمارية مثل العراق لعام 2020 تصل الى 50‎%‎ .

همات نسخة منه الى السيد النائب الأول “حاكم الزاملي”

والسيد “محمد شياع السوداني”

وكل نائب يدور طشة و يطلب مراجعة عقود الشركات الاستثمارية النفطية وغيرها .

اطفاء الكهرباء الوطني وصل 20 ساعة ، على سوالفكم راح نبقى نجدي طاقة منا ليوم القيامة .

احمدو الله وشكروه هم بعد اكو شركات طايحة مستعدة تشتغل يم المخابيل .

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