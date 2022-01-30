صدور حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بحق شاكر الزاملي

2022/01/30 | 13:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة اربع سنوات بحق شاكر الزاملي.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، إنه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة، اصدرت هذا اليوم محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد اربعة سنوات وغرامة […]

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