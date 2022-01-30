2022/01/30 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بغداد اليوم) تنشر نتائج المرحلة الاولى من الاختبار الخاص بالمتقدمين للقبول في المعهد القضائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنشر نتائج المرحلة الاولى من الاختبار الخاص بالمتقدمين للقبول في المعهد القضائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنشر نتائج المرحلة الاولى من الاختبار الخاص بالمتقدمين للقبول في المعهد القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).