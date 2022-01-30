الدفاع تصدر توجيهاً لخريجي الدورة (112)

2022/01/30 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، توجيهاً لخريجي الدورة 112 من الكلية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تدعو المتقدمين للقبول في الدورة 112 الكلية العسكرية الأولى، الذين سبق وأن قدموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للمدة من 1/8/2021 ولغاية 10/8/2021 وللمدة من 25/11/2021 ولغاية 29/11/2021 والذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح، الى مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية".

وأضافت ان المراجعة ستكون لغرض إجراء المقابلة النهائية وحسب الجدول المعدل:

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