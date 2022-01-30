2022/01/30 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم السبت .فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والاوربي ، في اسواق الجملة في العاصمة بغداد ، 367 الف دينار، و سعر الشراء 363 الفاً، فيما كان سعر البيع يوم الخميس الماضي 372 الف دينار.وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار الذهب الاجنبي والعراقي في السوق المحلي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار الذهب الاجنبي والعراقي في السوق المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).