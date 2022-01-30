اطفال من العراق وسوريا من ضحايا الحروب يزورون حديقة الحيوانات بانقرة

2022/01/30 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ امضى أطفال عراقيون وسوريون يتعالجون في مستشفيات تركيا أوقاتا ممتعة بزيارة حديقة الحيوانات بالعاصمة التركية انقرة .وذكر أمين عام جمعية "AHMİMDER" المهتمة بالأبرياء الصغار جليل أقبينار، إن مساعداتهم تشمل الأطفال المتضررين من الحرب في العراق وسوريا .وأشار أقبينار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية تتعلق بتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال من حيث الصحة والغذاءوتشرف جمعية الهلال الأحمر التركي على نقل ألاطفال المصابين في الحرب بسوريا والعراق للعلاج في تركيا بتنسيق مع جميعة "AHMİMDER" المهتمة بالأبرياء الصغار في اطار اعادة التأهيل وتعزيز المعنويات .واوضح ان علاج هؤلاء الأطفال الذي يعانون من إصابات وحروق كبيرة في أجسامهم، تقوم فرق الهلال الأحمر التركي بإيصالهم إلى أسرهم بعد الانتهاء من مراحل العلاج.ودعا اقبينار العائلات التي لديها أطفال من المتضررين من الحرب والعمليات العسكرية تقديم طلب إلى الجمعية عبر موقعها الإلكتروني "http://www.ahmimder.org/" لتتولى الجمعية القيام بدورها الانساني تجاه هؤلاء الضحايا من الاطفال ./انتهى

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