الفتح: الإطاحة بمنفذ قصف المطار كشف حقيقة جميع الاستهدافات

2022/01/30 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد رئيس كتلة الفتح النيابية عباس الزاملي , الاحد , ان استهداف مطار بغداد الدولي والاستهدافات الأخرى خلال الاسبوعيين الماضين تقف خلفها جهة واحدة هدفها خلق الفتنة واتهام جهات فصائل المقاومة, مطالبا الجهات الأمنية بكشف تفاصيل الشخص الذي تم اعتقاله يوم امس.وقال الزاملي في تصريح لـ / المعلومة/, إن “القاء […]

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