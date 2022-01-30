بالوثائق والأسماء.. الصحة تصدر الاوامر الخاصة بذوي المهن الصحية الساندة

2022/01/30 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، الاوامر الوزارية الخاصة بذوي المهن الصحية الساندة ومن اجل التعرف على اسماؤكم ومحل اشتغالكم.ودعت الوزارة، الى الاطلاع على الاوامر الوزارية الصادرة من الدائرة الادارية والمالية والقانونية وكل حسب تسلسله وامره الوزاري وعلى الرابط ادناه: https://moh.gov.iq/?page=1856

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الصحة تصدر الاوامر الخاصة بذوي المهن الصحية الساندة أولاً على النور نيوز.

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