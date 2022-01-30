الحبس الشديد 4 سنوات لرئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق

2022/01/30 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الفساد، حكماً بالحبس الشديد 4 سنوات بحق رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق شاكر الزاملي.وجاء في بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة، اصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب …

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