الجبوري: نواصل التنسيق مع البيشمركة والوضع في مخمور آمن

2022/01/30 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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كشف قائد الفرقة الرابعة في الجيش اللواء الركن عبد الله الجبوري عن استمرار التنسيق مع قوات البيشمركة في قضاء مخمور بهدف ملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وأكد الجبوري ان الوضع الامني في مخمور آمن وان هنالك عمليات استباقية تجري بالتنسيق مع قوات البيشمركة فضلا عن عمليات مستقبلية تهدف الى تأمين القضاء بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر ان قضاء مخمور يحمل أهمية استراتيجية كونه يقع بين أربع محافظات وهي أربيل ونينوى وكركوك وصلاح الدين.

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