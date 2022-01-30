مصادر أمنية: خططنا في مواجهة العنف نشاط استخباري ومعلومات دقيقة

2022/01/30 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر امنية رفيعة أن الاستراتيجية التي اعتمدتها القوات العراقية بمواجهة العنف، ترتكز أساساً على الجهد الاستخباري.

وقالت إن الهجمات الأخيرة دفعت باتجاه مراجعة الخطط الأمنية بشكل عام، والخطط الجديدة التي وضعت لمواجهتها ركزت على الجهد الاستخباري والمعلومة الدقيقة قبل التحركات الميدانية، واشارت إلى أن هناك تحركات استخبارية مهمة جداً، تجرى حالياً لإطاحة خلايا تابعة للتنظيم وجهات خارجة عن القانون، مؤكدة أن الخطة الحالية ستسهم بتحجيم أعمال العنف في البلاد.

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