السرير - سعود سالم

2022/01/30 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٢٦ - السريرلقد فتحت عيني هذا اليوم ووجدت نفسي في هذا المكان، مستلقيا على هذا السرير.



بقيت ممددا لفترة لا أستطيع تحديدها، ربما أسابيع أو شهور أو سنوات، وربما أكثر من ذلك، وربما أقل.



في البداية كان هناك شخصين أو ثلاثة أشخاص، وربما لمزيد من الدقة من الأحسن القول بانه هناك العديد من الأشخاص كانوا يترددون علي بالتناوب، منهم من يأتيني بوجبات الطعام ومنهم من ينظف الحج ......





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