2022/01/30 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت الاردن- جاءت تعرفة الكهرباء الجديدة ضمن السياسات الجبائية السائدة في البلاد، وهي ضمن الوجبة الثانية من الحزم الاقتصادية الانكماشية التي من المتوقع ان تشمل رفع أسعار المياه وبعض الخدمات الأخرى، حيث شملت برامج الصندوق الغاء الدعم على الكهرباء والمياه في عام 2011.وتأتي الوجبة الثانية ضمن السياسات الرسمية التي بدأت بتحرير الأسعار وأسواق المال، وإطلاق آليات السوق المنفلتة، وخفض الإنفاق الحكومي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرفة الكهرباء عبء جديد .. المطلوب اعادة هيكلة قطاع الطاقة - فهمي الكتوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرفة الكهرباء عبء جديد .. المطلوب اعادة هيكلة قطاع الطاقة - فهمي الكتوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).