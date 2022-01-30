بدء حملة أمنية كبرى لتفتيش السجون العراقية

2022/01/30 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، عن الشروع بحملة كُبرى لتفتيش السُجون العراقية في مُحافظات عدة، مبينا أنها شملت 7 سجون.وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا المُقدسة والتي حاول فيها عناصر داعـش الفرار من ” سجن الصناعة ” في حي غويران، […]

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