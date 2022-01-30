الخزعلي: كشف هوية منفذ هجوم المطار تستدعي الانتباه لحجم المؤامرة

2022/01/30 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الاحد , القوى السياسية الشيعية الى الحذر من المؤامرات التي تستهدف قوى البيت الشيعي بعد ان تم الكشف عن هوية منفذ عملية المطار, فيما أشار الى ان الحوارات بين الأطراف السياسية الشيعية مازالت مستمرة ومتواصلة ولم تقطع.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / […]

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