شاهد لحظة وصول رئيس إسرائيل الى الإمارات

2022/01/30 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأحد، وذلك بزيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد-19 وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد.

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