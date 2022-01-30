روسيا: الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية



روسيا: الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية
2022/01/30 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الاحد، أن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.

وقال باتروشيف للصحفيين: “لا نريد الحرب.

ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق.

وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق، لا […]

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