2022/01/30 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الاحد، أن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.
وقال باتروشيف للصحفيين: “لا نريد الحرب.
ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق.
وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق، لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الاحد، أن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.
وقال باتروشيف للصحفيين: “لا نريد الحرب.
ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق.
وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق، لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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