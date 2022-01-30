الاتحاد الوطني يواصل اجتماعته بشأن رئاسة الجمهورية: صالح الشخص المناسب للمنصب

2022/01/30 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الاحد، عن مباحثات مستمرة لترشيح برهم صالح، لولاية جديدة في منصب رئاسة الجمهورية.وقال خوشناو، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني حزب كبير ولديه امتدادات تأريخية وحضور مرحلي فاعل وتواصلهم مع القوى السياسية على اسس مبدأ الحوار والتفاهم […]

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