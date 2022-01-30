الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

2022/01/30 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ”، برفقة زوجته “ميخال”، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية، في زيارة رسمية هي الأول من نوعها.وكان في استقبال “هرتسوغ” بمطار أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وأعقب ذلك، عقد اجتماع بين الرئيس الإسرائيلي وبن زايد.غورد “هرتسوغ” عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “نبدأ …

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