2022/01/30 | 13:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل كرست زيارة الصدر الى بغداد ابعاد الاطار التنسيقي عن الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bKK07JMYw94
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل كرست زيارة الصدر الى بغداد ابعاد الاطار التنسيقي عن الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل كرست زيارة الصدر الى بغداد ابعاد الاطار التنسيقي عن الحكومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).