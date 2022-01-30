التظاهرات تتجدد في الخرطوم والوجهة نحو القصر الجمهوري

2022/01/30 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تترقب الخرطوم ،اليوم الاحد، تظاهرات جديدة، للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين، دون مشاركة العسكر.

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية لاحتجاجات جديدة، تتجه نحو القصر الجمهوري رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول الماضي.

وقالت لجان مدينة الخرطوم في بيان مشترك إنها ستتوجه إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، رغم الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين.

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