صائد الدبابات.. صاروخ أميركي يثير رعب الجيش الروسي

2022/01/30 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خضم أزمة أوكرانيا المتصاعدة مع روسيا، سارعت الولايات المتحدة إلى التدخل، عبر تزويد كييف بكميات كبيرة من صواريخ جافلين، المضادة للدروع.

ويقول موقع أميركي متخصص بالاسلحة إن صاروخ جافلين، الذي يعرف بـصائد الدبابات، يعتبر من أفضل الصواريخ المضادة للدروع على مستوى العالم.



وأضاف الموقع أن هذا الصاروخ بات يؤرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي حشد عشرات الآلاف من جنوده على حدود أوكرانيا.

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