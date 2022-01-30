جهاز مكافحة الإرهاب يباشر بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية

2022/01/30 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شرع جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، بحملة تفتيش "واسعة"، تستهدف السجون العراقية، وذلك بعد معلومات عن وجود محاولات تقوم بها بعض الخلايا لخلق موطئ قدم لها داخل البلاد.

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وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الثاني 2022)، انه "بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا المُقدسة والتي حاول فيها عناصر داعـش الفرار من (سجن الصناعة) في حي غويران، وإستنادًا على التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب بحملة كُبرى لتفتيش السُجون العراقية في مُحافظات عدة حيثُ أبتدأت يوم ٢٠٢٢/١/٢٢ ولغاية اليوم الـ٣٠ من نفس الشهر".

وبحسب البيان، شملت الحملة السجون الاتية":

- سجن التاجي المركزي

- سجن الكرخ المركزي (غروبر)

- سجن العدالة / الكاظمية

- سجن الناصرية المركزي ( الحوت)

- سجن البصرة المركزي

- سجن بابل الأصلاحي المركزي ( الكفل )

- سجن الفيصلية بمُحافظة نينوى".

كما واشتركت استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب في هذه "الحملة والتي حصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يعمل وفق استراتيجيات وتكتيكات عملياتية مُتقدمة وبأساليب خاصة صنعتها قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب الحكيمة التي تواجدت في ميادين القتال المُتقدمة وتعرفت على العدو وتكتيكاته وكيف يُحدث من أساليبه بين فترة وأخرى لأثبات تواجده".

وأكد أن "رجال الجهاز عازمون على مواجهة الإرهاب ميدانيًا وفكريًا حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لُغة الدمار والتخريب".

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