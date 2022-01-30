الزاملي يكشف عن أول قانون سيتم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الجديدة

2022/01/30 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عن السعي بأن يكون قانون (استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها إلى الشعب) أول تشريع في دورة المجلس الجديد.

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