2022/01/30 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي يحصل على المرتبة 34 بين جيوش العالم يتبع..

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