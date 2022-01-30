البرلمان الايراني يلزم نوابه باجراء فحص كورونا بعد تسجيل 30 إصابة بينهم

2022/01/30 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس الشورى الاسلامي ابو الفضل ابو ترابي، ان 30 من نواب المجلس اصيبوا بفيروس كورونا المستجد.وقال النائب ابو ترابي في تصريح أوردته وكالة “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، ان هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي أكدت على ضرورة ان يجري جميع النواب فحص (مسحة) كورونا.وكان نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي نيكزاد […]

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