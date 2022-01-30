الجيش العراقي يحصل على المرتبة الرابعة والثلاثين بين جيوش العالم

2022/01/30 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن حصول الجيش العراقي على المرتبة 34 بين جيوش العالم.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على التقرير الذي نشره موقع (Global Firepower) الأمريكي، المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة، حصل الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين لعام 2022 من بين أقوى الجيوش العالمية"، مبيناً أن "الجيش العراقي تقدم بمعدل 23 مرتبة بعدما كان يحتل المرتبة السابعة والخمسين في تصنيف عام 2021".

وأضاف البيان أن "الجيش العراقي تقدم على الجيوش الدول العربية (الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين)"، مشيراً الى أن "هذا التصنيف يأتي بناءً على 50 عاملاً لتحديد هذا التصنيف، والتي تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش السنوية".

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