مدرب نفط الوسط يرفع سقف الطموحات قبل انطلاق المرحلة الثانية

2022/01/30 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حيدر فرمان

أكد مدرب فريق نفط الوسط عبد الغني شهد أنَّ النتائج التي حققها الفريق في المرحلة الأولى جاءت ضمن سقف الطموحات التي وضعت من قبل الملاك الفني بالتعاون مع الهيئة الإدارية للنادي للارتقاء بالفريق خلال الموسم الحالي.

وقال شهد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم، الأحد، أنَّ " احتلال الفريق المركز الثاني بالمشاركة مع نادي الطلبة، متفوقاً على الزوراء والقوة الجوية هو شيء ايجابي ".

وأضاف شهد أنَّ " فريق نفط الوسط أعدَّ العدة بشكل مركَّز قبل الدخول في غمار المرحلة الثانية، إذ تمَّ إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق وتم استقطاب لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق ويكونون اضافة جيدة في المباريات المقبلة".

وأشار شهد إلى أن " طموح نادي نفط الوسط هو إحراز مراكز متقدمة تؤهله للمشاركة في البطولات الخارجية للأندية العراقية وهو أحد الأهداف المخطط لها من قبل الملاك الفني بالتعاون مع الهيئة الإدارية للنادي ".

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